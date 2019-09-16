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 НБУ не видит причин сокращения участников небанковского финсектора

Национальный банк Украины не видит причин для сокращения участников небанковского финсектора, переходящего под его регулирование в связи с принятием закона о "сплите".

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе пресс-конференции 16 сентября. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем счастливы, если все компании, работающие на этом рынке, продолжили свою деятельность", -  сказала Рожкова.

При этом она подчеркнула, что количество компаний на рынке определяется потребностями потребителей финансовых услуг. Это касается как небольших финансовых компаний, так и страховых, у которых есть большой потенциал.

Рожкова также сообщила, что НБУ совместно с рынком намерен разработать законодательные требования и определить переходный период для начала их действия. Планируется, что первые встречи с представителями финансового рынка небанковского сектора состоятся уде в ближайшие недели для обсуждения их потребностей, определения схемы перехода под контроль НБУ.

При этом Рожкова подчеркнула, что принятый закон о "сплите" является чисто техническим, он регулирует только переход под контроль НБУ, а все новые изменения должны быть закреплены законодательными актами, которые еще предстоит разработать и принять.

Говоря о полномочиях Нацкомфинуслуг в переходный период до 1 июля 2020 года, Рожкова отметила, что комиссия работает в действующем режиме, выполняет все возложенные на нее функции, то есть выдает лицензии, принимает распоряжения, осуществляет пруденциальний надзор.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148676
 
 
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