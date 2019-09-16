 Нацбанк увеличит штат для надзора над небанковскими учреждениями

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рожкова также сообщила, что по такому принципу будут и передаваться материалы о деятельности рынка от Нацкомфинуслуг в НБУ. Например, все, что касается лицензий, будет передано в подразделение Нацбанка, отвечающее за лицензирование.

По словам Рожковой, планируется, что надзор за кредитными союзами будет осуществляться подразделением курирующий аналогичную функцию по банкам, по надзору за страховыми компаниями будет создано отдельное подразделение. При этом Рожкова подчеркнула, что более точная информация об организационной структуре будет через месяц-два.

Что касается штата сотрудников по этому направлению, то, по словам Рожковой, он будет увеличен. Отбор будет происходить на конкурсной основе. Если для руководителей департамента и управлений будет более сложный конкурс, то для специалистов более низкого ранга, возможно, только собеседование.

"Мы приглашаем всех сотрудников Нацкомфинуслуг принять участие в конкурсах, они будут иметь значительные преимущества, учитывая их опыт работы и знание рынка", - отметила она.

Как сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, согласно законодательству, НБУ может самостоятельно утверждать лицензионные требования, но он попадает под действие законов о регуляторной политике и, следовательно, обнародовать разрабатываемые акты, обсуждать их с рынком. Решения НБУ можно оспорить в суде, однако при этом их действие не останавливается. При этом для компаний небанковского сектора, решение о наложении штрафных санкций, в случае оспаривания в суде, может быть приостановлено на определенное время.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Согласно так называемомоу закону о "сплите" Нацомфинуслуг, с 1 июля 2020 года ее функции будут разделены между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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