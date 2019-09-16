 "Укргаздобыча" выиграла еще один аукцион по продаже спецразрешений на добычу газа

Конечная стоимость лота, которую предложила компания, составила 27,46 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укргаздобычи".

"После оформления соответствующих документов компания получит новый участок недр для геологического изучения и последующей опытно-промышленной разработки сроком на 20 лет", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ходе третьего электронного нефтегазового аукциона "Укргаздобыча" выиграла все семь лотов по продаже специальных разрешений на пользование участками.

Напомним, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Государственная служба геологии и недр в 2019 году выставит на электронные торги около 70 участков полезных ископаемых (30 – углеводородные, 40 – рудные и нерудные).

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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