 "Метинвест" Ахметова отчитался о покупке 49% акций завода Абрамовича за $11 миллионов

Об этом свидетельствуют предварительные неаудированные промежуточные финансовые результаты компании по итогам работы в первом полугодии 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, официально приобретение состоялось в августе текущего года.

"В августе группа приобрела долю в размере 49,37% в Днепровском КХЗ, украинском производителе металлургического кокса с производственной мощностью около 700 тыс. тонн в год за $11 млн", – сказано в отчетности.

При этом в компании напоминают, что в январе группа приобрела долю в размере 23,71% в "Южкоксе", украинском производителе металлургического кокса с производственной мощностью около 600 тыс. тонн в год, за $30 млн.

Как сообщалось, в апреле Антимонопольный комитет после нескольких лет рассмотрения одобрил сделку по покупке "Метинвестом" ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") при соблюдении ряда дополнительных обязательств.

Рассматривая дело, АМКУ установил, что данная концентрация может привести к монополизации, существенному ограничению конкуренции на рынках масла каменноугольного, коксового ореха, коксовой мелочи, пека.

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ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) завершило 2018 год с чистым убытком 373,62 тыс. грн, тогда как в 2017 году получило чистую прибыль в размере 1,19 млрд грн.

Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке "Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича. При этом по данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 года.

В том же году "Метинвест" подал заявку в АМКУ о разрешении на приобретение одного из ведущих коксохимических предприятий еще в сентябре 2015 года.

Антимонопольный комитет в течение трех лет несколько раз сообщал о продлении исследования обстоятельств концентрации, не оказывая разрешения на приобретение.

Весной 2018 года появлялась информация, распространенная от имени генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, о получении от АМКУ отказа в предоставлении разрешения на концентрацию.

Однако, в Комитете отмечали, что не принимали никакого решения по делу, поскольку продолжают изучать влияние концентрации на рынок кокса и коксохимической продукции. Тогда председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщал, что Metinvest может взять на себя односторонние обязательства, которые нивелируют риски монополизации.

В связи с этим "Метинвест" предоставил предложения относительно обязательств, которые компания готова взять на себя для устранения потенциального негативного влияния сделки на конкуренцию.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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