 ГНС предупредила об изменении реквизитов счетов для уплаты налогов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, переход на международные номера счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN (29 буквенно-цифровых символов) осуществляется в рамках выполнения постановления Национального банка №162от 28 декабря 2018 года "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине".

Информация о реквизитах указанных счетов размещена на субсайтах территориальных органов ГНС официальном вебпортале ГНС (www.tax.gov.ua) в рубрике "Бюджетные счета".

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Как сообщалось, с 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616. Старые номера счетов клиентов украинские банки должны менять на IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

При этом Национальный банк Украины допускает отсрочку полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца - до 1 января 2020 года.

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