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Все про:назначение (396) Антимонопольный комитет (728) Терентьев (36)

 К назначению на должность замглавы АМКУ подготовилась еще одна соратница Терентьева

Начальник Управления экономического анализа АМКУ Дарья Чередениченко может быть назначена на должность заместителя председателя Антимонопольного комитета.

Соответствующую декларацию кандидата Чередениченко обнародовала в базе НАПК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші

Чередниченко пришла в АМКУ из компании "Metro Cash&Carry Украина", где она работала вместе с Юрием Терентьевым – нынешним главой АМКУ. Чередниченко на должности начальника управления сразу стала одной из самых высокооплачиваемых чиновниц Комитета, получая доход выше государственных уполномоченных и руководителей Департаментов АМКУ.

Чередниченко задекларировала работу руководителем экзаменационной комиссии в КНТЭУ, последнюю годовую зарплату в АМКУ в размере 719 тыс. грн и пользования автомобилем Volkswagen Golf (2008 г.в.), принадлежащим Надежде Волочай.

Ее муж Владислав Чередниченко работает в ООО "Сандоз Украина" (фармацевтика), где за год получил около 1 млн грн зарплаты и компенсаций.

Кроме того, декларацию перед назначением на должность государственного уполномоченного АМКУ подал газовый трейдер Сергей Тыщик.

В 2014-2017 годах он был руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины". Также в декларации указано, что в 2018 году он получал зарплату в ПАО "Магистральные газопроводы Украины", как на основном месте работы. Вместе с тем Тыщик занимается собственным газотрейдерских бизнесом. Он задекларировал собственность в ООО "Бигаз" (газобаллонное оборудование для автомобилей в Одессе, партнер Александр Штаммовый из Макеевки). Также задекларировал незначительный доход от киевского газового трейдера ООО "Украинский газовый клуб", где Тыщик во время работы в "Нафтогазе" в 2016-2018 годах был основателем, но год назад перерегистрировал фирму на Вадима Шульгу.

На себя Тыщик задекларировал автомобиль Lexus RX350 (2013 г.в.), квартиру в Киеве площадью 86 кв. м, которую арендует у "Нафтогаза", и два земельных участка площадью 1900 кв. м в селе Чайки под Киевом.

На счетах в банках Тищик держит суммы до $10 тыс., тогда как наличными у него задекларировано 7,1 млн грн и $486 тыс.

На жену Ирину Тыщик записаны автомобили Audi А7 (2013 г.в.) и Tesla S100D (2018 г.в.). В декларации этого не указано, но по данным Youcontrol, Ирина Тищик является соучредителем ООО "Дева" (строительные работы, Киев).

Как отмечает издание, если Чередниченко и Тыщика назначат на должности, то все вакансии в комитете будут заполнены. При этом после последних назначений Юрий Терентьев будет иметь личное влияние на весь руководящий аппарат Комитета, то есть на всех трех своих заместителей (Пещанская, Сидоренко, Чередниченко), и по меньшей мере одного госуполномоченного (Процишен). Это позволит Терентьеву иметь большинство для принятия решений АМКУ.

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Как сообщалось, после объявленной президентом Владимиром Зеленским перезагрузки АМКУ, собеседования Юрия Терентьева у премьер-министра Алексея Гончарука и неофициальной встречи председателя Комитета с Игорем Коломойским из первоначального состава АМКУ сохранили должности его глава Юрий Терентьев, замглавы Нина Сидоренко (Терентьев и Сидоренко были однокурсниками в КИМО с бывшим замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым), госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Терентьеву).

В августе-сентябре в АМКУ были назначены:

  • первый заместитель председателя АМКУ-госуполномоченный Ольга Пещанская (возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия);
  • госуполномоченная Наталья Буроменская (юрист компании "Водафон" и жена известного юриста Михаила Буроменского, знакомого с Борисом Ложкиным);
  • госуполномоченная Ольга Нечитайло (бывшая работница АМКУ, которая занималась вопросами ДТЭК, последние два года работала в BRDO под руководством нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука и нынешнего министра энергетики Алексея Оржеля. В начале сентября АМКУ подписал с BRDO договор о сотрудничестве);
  • госуполномоченная Ирина Копайгора (преподаватель Криворожского экономического института, дочь преподавателя Ивана Копайгоры, на лекциях которого Владимир Зеленский изучал теорию государства и права, в том же вузе работает отец президента).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148647
 
 
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