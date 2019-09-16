 "Метинвест" Ахметова и Новинского сократил прибыль на 39% (обновлено)

Об этом свидетельствуют предварительные неаудированные промежуточные финансовые результаты компании по итогам работы в первом полугодии 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн, маржа упала на 7 процентных пунктов – до 15%.

Прибыль от основной деятельности упала на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $431 млн – на фоне снижения выручки на $361 млн и роста операционных расходов на $46 млн. Общий EBITDA сократился главным образом в результате сокращения показателя EBITDA металлургического сегмента на $623 млн, при этом EBITDA горнодобывающего сегмента вырос на $153 млн, а корпоративные накладные расходы и элиминации уменьшились на $25 млн.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.

При этом доля горнодобывающего сегмента в общем показателе EBITDA (до корректировки) в первой половине 2019 года достигла 86%, по сравнению с 46% в первой половине 2018 года, тогда как доля металлургического сегмента упала до 14% (54% в первой половине 2018 года).

В отчете поясняется, что снижение консолидированного EBITDA, в основном, обусловлено двумя факторами: снижением средней цены реализации металлопродукции, что негативно повлияло на продажи собственных полуфабрикатов и готовой продукции, доходы от перепродажи и вклад металлургического совместного предприятия; а также ростом затрат в результате: повышения зарплаты производственного персонала и соответствующих социальных взносов на $96 млн. Кроме того, произошел рост затрат на сырье на $61 млн, увеличение расходов на транспортные услуги на $31 млн и рост прочих затрат на $104 млн на фоне роста обесценивания торговой дебиторской задолженности, увеличения затрат на ремонты и обслуживание, а также затрат на прочие услуги.

В компании отмечают, что данные факторы были частично компенсированы увеличением объема продаж железорудной продукции, а также металлопродукции, ростом средней цены реализации железорудного концентрата и окатышей.

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Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.