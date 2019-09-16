 JKX Коломойского и Хомутынника назначила новое руководство (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила JKX на сайте Лондонской фондовой биржи в понедельник, Вальческини избран также председателем совета директоров, Алвес – старшим независимым директором.

Таким образом, в настоящее время в совет директоров входит Вальческини, Алвес, Джаваншир, Виктор Гладун, а также Михаил Бакуненко.

Вальческини имеет 40-летний опыт в нефтегазовой отрасли, специализируется на предоставлении технических и коммерческих консультаций широкому кругу нефтегазовых компаний. Ранее занимал технические и руководящие должности в нефтегазодобывающих компаниях, в том числе ВР, "ТНК-ВР".

Алвес работает в нефтегазовом секторе в течение 30 лет, занимал должность исполнительного и финансового директора в Volga Gas plc, в настоящее время остается в компании на должности консультанта. Также работал в Peel Hunt, Investec, Bell Group International, Schroders.

Джаваншир более 20 лет работал в BP на руководящих должностях, в том числе в качестве старшего вице-президента по стратегии и интеграции в Лондоне, регионального президента ВР Азербайджан-Грузия-Турция, руководил операциями BP по добыче газа в Северном море.

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Напомним, на собрании акционеров JKX Oil&Gas 22 мая в ходе рассмотрения вопросов о переизбрании членов совета акционеры не проголосовали за переутверждение в качестве директоров Адриана Коутеса (Adrian Coates, с 2008 по 2017 годы входил в совет директоров Regal Petroleum) и Ханса Йохума Хорна (Hans Jochum Horn, работал в советах директоров "Уралкалия" и "Еврохима"), ввели в состав совета Виктора Гладуна, переизбрали Бакуненко, Штырбу и Буковича. Последние два после собрания уведомили о своей отставке. Позже JKX сообщила, что они покинут совет по истечению трех месяцев с момента подачи уведомления.

Как сообщалось, JKX в первом полугодии 2019 года вышла на среднесуточную добычу в 10,13 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd), что на 16,1% превышает средний показатель первого полугодия 2018 года. В Украине в январе-июне-2019 добыча выросла на 48,6% к январю-июнь-2018 – до 5,19 тыс. boepd, в том числе газа – на 56,9%, до 725 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – на 19%, до 919 boepd.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Крупнейшими акционерами JKX на 29 марта этого года были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.

Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

JKX в 2018 году получила чистую прибыль в размере $15,26 млн по сравнению с чистым убытком $17,66 млн годом ранее, это была первая прибыль по итогам года впервые с 2013 года. Ее выручка увеличилась на 24,4% – до $92,87 млн благодаря более высоким ценам продажи продукции в Украине.