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 BMW не будет обновлять электромобиль i3

Компания BMW решила не обновлять свой первый серийный электромобиль i3, который она выпускает с 2013 года. Производитель будет продолжать выпускать ее в нынешнем виде, а кроме того, устанавливать батареи и оборудование для их зарядки на другие модели и разрабатывать новые электромобили.

Об этом заявил в интервью Financial Times глава отдела продаж и маркетинга BMW Питер Нота, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам Ноты, "каких-то конкретных планов относительно преемника i3 нет. Сейчас мы занимаемся электрификацией основного сегмента автомобилей".

Дизайн автомобилей обычно обновляется в среднем один раз в семь лет с учетом появления новых технологий, чтобы укрепить спрос на конкретную модель. Однако, как отмечают в BMW, спрос на i3 только растет, а необходимую модернизацию электрических батарей для нее компания проводит регулярно - сейчас на одной зарядке автомобиль способен проехать около 300 км. Поэтому i3 в ее нынешнем виде будет продаваться еще несколько лет.

К настоящему моменту BMW продала более 150 тыс. i3, продажи в первом полугодии выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в августе этого года рост продаж по сравнению с августом прошлого года составил 30%.

"Для шестого года продаж i3 показывает себя просто очень хорошо", - сказал Нота.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148529
 
 
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