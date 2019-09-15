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 Кабмин планирует выделить на оборону 246 миллиардов, – Маркарова

Правительство Украины собирается заложить 245,8 млрд грн для обеспечения обороны и безопасности страны. В этом вопросе есть новации, которые касаются распределения средств Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом на брифинге рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на 24 канал.

"Мы планируем разделить среди разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне, 245,8 млрд грн в 2020 году. Не вся эта цифра распределена по конкретным распорядителям. Есть отдельная новая статья – это те средства, которые должны быть перераспределены СНБО", – сказала Маркарова.

По словам Маркаровой, поскольку это деление не сделано до подачи бюджета Кабмином, эти средства сейчас просто заложили.

"До второго чтения мы получим решение СНБО и дополнительно распределим их на всех распорядителей", – подчеркнула министр.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148528
 
 
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