 Количество незаконной рекламы в Киеве уменьшилось в 2,5 раза, – КГГА

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"За несколько последних лет мы демонтировали почти 36 тыс. рекламных носителей различного типа. Так, например, убрали все носители на мосту Патона, на Лыбидской площади, перекрестке улиц Черновола и Сечевых стрельцов. Сегодня работы ведутся на развязке возле метро "Левобережная". Здесь размещалось 46 наземных рекламных конструкций. Теперь - не будет никакой. Ведь, по правилам, на перекрестках и развязках запрещено размещать наземные рекламные средства. В самом Броварском проспекте мы уменьшили количество билбордов больше чем вдвое", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Недавно также демонтировали рекламные носители на перекрестке Броварского проспекта и проспекта Освободителей, на проспекте Лобановского, Днепровской набережной, Соломенской площади, на бульваре Дружбы Народов.

"Четыре года назад я инициировал "уборку" Киева от рекламы. Вместе с основными операторами рынка рекламы мы разработали и начали воплощать новую схему размещения рекламы в столице - как на фасадах зданий, так и вдоль дорог", - отметил Кличко.

Результатом стало существенное уменьшение наземных рекламных средств (билбордов) в столице. К началу кампании по демонтажу незаконно установленных рекламных носителей их было более 12 тыс. Сегодня - 4 750.

Ранее вместе с операторами рынка столичная власть определила предельную цифру билбордов в столице - 4 390.

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