 Google изменит алгоритмы ранжирования новостей в поиске

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Для внедрения этих новшеств компания привлекла более 10 тыс. рецензентов-людей, которые получили новые инструкции. На их отзывах и обратной связи и проходило обучение алгоритмов, которые формирует рейтинг ресурсов в поисковых системах.

В Google отмечают, что новые алгоритмы отдают предпочтение первоисточникам информации. Такие материалы будут ранжироваться выше и смогут дольше оставаться на видном месте. Это позволит пользователям просматривать исходные материалы, а также более свежие статьи.

В нынешних условиях информация распространяется очень быстро, различные СМИ перепечатывают оригинальный материал, иногда добавляя какие-либо подробности или комментарии. В результате первоисточник может теряться в обилии других материалов на основании того же инфоповода. По мнению Google, это затрудняет пользователям поиск информации, с которой все началось. Новые алгоритмы призваны устранить эту проблему и показывать в верхней части поисковой выдачи именно первоисточники информации.

При этом отмечается, что нет единого стандарта определения первоисточника или оригинального контента. А потому работы над улучшением алгоритмов будут продолжаться. Данное изменение поисковых алгоритмов разворачивается по всему миру.

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