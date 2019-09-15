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 Начался ремонт дороги Днепр-Кривой Рог. ФОТО

В Днепропетровской области возобновились ремонтные работы на одной из ключевых автомагистралей региона, соединяющей областной центр с крупным промышленным центром и одним из самых больших украинских городов - Кривым Рогом.

Об этом сообщил Юрий Голик, советник экс-председателя Днепропетровской ОГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Трасса, про которую "Укравтодор" хронически "забывал". Трасса, вокруг которой проживает 2 млн человек, была у "Укравтодора" не в приоритете. Были выделены 400 млн грн на Днепр-Кривой Рог. Работы на этой трассе возобновлены", - сообщил Голик.

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Он добавил, что этой суммы мало для всего требующегося объема работ, и в 2020 году автодорога Днепр-Кривой Рог-Николаев будет в приоритете.

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399 млн грн на ремонт дороги Днепр-Кривой Рог были выделены в августе на одном из последних заседаний правительства Владимира Гройсмана. Как тогда отметил Голик, этих средств хватит, чтобы накрыть верхним слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона ранее сделанные отрезки дороги, которые простояли год в выравнивающем слое.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148517
 
 
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