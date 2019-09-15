 В iOS 13 выявлена уязвимость, которая позволяет обойти экран блокировки. ВИДЕО

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Изначально данная уязвимость была обнаружена в прошлом году еще в версии iOS 12.1, а теперь и в последней версии iOS 13 можно обойти систему безопасности аналогичным образом. Для этого требуется активировать вызов FaceTime, затем активировать функцию Siri VoiceOver (предназначена для слабо­видящих людей, она озвучивает все, что происходит на экране), что дает возможность получить доступ к списку контактов на iPhone. Уже из контактов можно узнать адрес электронной почты, номера телефонов, адреса и другие сведения о каждом контакте.

Компанию Apple уведомили о данной уязвимости ещё 17 июля, но она все еще доступна в версии iOS 13 Gold Master (GM), которая станет доступна всем пользователям совместимых устройств с 19 сентября. Журналисты The Verge проверили эту информацию и смогли воспроизвести процедуру обхода экрана блокировки на iPhone X, работающем под управлением iOS 13 GM.

Однако, как утверждается, уязвимость устранена в бета-версии iOS 13.1. Распространение финальной версии iOS 13.1 запланировано на 30 сентября.

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