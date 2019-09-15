 В iOS 13 выявлена уязвимость, которая позволяет обойти экран блокировки. ВИДЕО

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.
Изначально данная уязвимость была обнаружена в прошлом году еще в версии iOS 12.1, а теперь и в последней версии iOS 13 можно обойти систему безопасности аналогичным образом. Для этого требуется активировать вызов FaceTime, затем активировать функцию Siri VoiceOver (предназначена для слабовидящих людей, она озвучивает все, что происходит на экране), что дает возможность получить доступ к списку контактов на iPhone. Уже из контактов можно узнать адрес электронной почты, номера телефонов, адреса и другие сведения о каждом контакте.
Компанию Apple уведомили о данной уязвимости ещё 17 июля, но она все еще доступна в версии iOS 13 Gold Master (GM), которая станет доступна всем пользователям совместимых устройств с 19 сентября. Журналисты The Verge проверили эту информацию и смогли воспроизвести процедуру обхода экрана блокировки на iPhone X, работающем под управлением iOS 13 GM.
Однако, как утверждается, уязвимость устранена в бета-версии iOS 13.1. Распространение финальной версии iOS 13.1 запланировано на 30 сентября.