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 Украина договаривается с МВФ о кредите в $5 миллиардов, – Bloomberg

Украина и Международный валютный фонд ведут переговоры о возможности предоставления нового кредитования в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, передает БизнесЦензор.

"Украина договаривается о получении нового кредита от Международного валютного фонда в размере около $5 млрд", - отмечается в сообщении. 

При этом уточняется что речь идет о EFF - программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет, которая может заменить краткосрочную программу кредитования stand by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

Информация официально не разглашается, поскольку переговоры по этому вопросу пока продолжаются.

Ранее миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить параметры новой программы.

Правительство заявило, что оно надеется достичь соглашения на уровне персонала с МВФ в этом месяце, и к концу года будет внедрена новая программа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148490
 
 
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