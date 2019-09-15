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 Украина откроет свои маяки для туристов, – Криклий

Маяки Украины отныне будут не только обеспечивать безопасность на море, но и принимать у себя туристов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки это не только навигационные объекты, но и культурная и историческое наследие Украины.

В Министерство инфраструктуры Украины поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения. Сейчас для посещения открыто: Воронцовский маяк в Одессе, Сиверс Передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области. Впоследствии планируем расширить этот список. Обеспечивать посещение маяков ГУ "Госгидрография". Такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.

Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маячных служб, членом которой является Украина, рекомендует принимать меры по сохранению и маркетинга исторических маяков, информированию общественности о роли маяков как объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания в водах Украины. Популяризация маяков дает возможность информировать общественность об обязанностях государства по навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, защиты морской среды, поиска и спасения на море.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148489
 
 
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