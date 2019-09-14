 Париж был полностью парализован из-за забастовки транспортников

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В городе наблюдались пробки, протяженность которых в целом составила почти 300 километров, сообщает французское издание The Local.

10 из 16 линий парижского метро былит целый день закрыты, остальные шесть работали по ограниченному графику и только в часы пик. Не работали также две основные региональные железнодорожные линии. В связи с этим многие парижане и жители пригорода были вынуждены добираться до работы пешком или на велосипедах, самокатах и скутерах, проводя в дороге по несколько часов.

В утренние часы пик заторы на дорогах в Париже и пригороде растянулись в общей сложности на 291 км - это в два раза больше обычного, по подсчетам местных властей.

Международное французское радио сообщило, что транспортная система Парижа и пригорода вернулась к более-менее нормальному графику работы в 5.30 14 сентября.

Несколько профсоюзов Франции, в том числе три крупнейших - UNSA, CGT и CFE-CGC, накануне призвали к участию в забастовке против пенсионной реформы. Правительство анонсировало масштабную реформу, которая объединит 42 различные пенсионные системы в единую, основанную на баллах.

Забастовка транспортников перекликается с возобновившимися протестами "желтых жилетов", у которых также есть требования к пенсионной реформе.

Во Франции в субботу, 7 сентября, возобновились акции протестов "желтые жилеты". Демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек.

На акциях в субботу зафиксированы несколько столкновений протестующих и полиции, в Париже правоохранители задержали 89 участников акции и вынесли более 60 предупреждений. Позже задержанных "желтых жилетов" отпустили, в полиции также отметили, что в большинстве своем протестующие вели себя мирно.