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 Volkswagen объединит IT-подразделения в рамках инвестплана на $8 миллиардов

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) объединит подразделения, отвечающие за программное обеспечение, в рамках инвестиционного плана на сумму $8 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Объединение IT-подразделений позволит крупнейшему в мире автопроизводителю повысить эффективность своих операций.

В штате объединенного подразделения будет в общей сложности 10 тыс. разработчиков, сказал член совета управляющих Volkswagen Кристиан Зенгер на автосалоне во Франкфурте.

Ранее автопроизводитель представил план, предусматривавший объединение около 5 тыс. экспертов по цифровым технологиям в одно подразделение, которое будет заниматься разработкой системы vw.os для новых моделей автомобилей компании.

Первым автомобилем на базе vw.os стал представленный на этой неделе электрический хэтчбек ID.3. Компания начнет производство электромобиля в ноябре, а его продажи запланированы на следующий год. Начиная с 2025 года система будет использоваться во всех новых автомобилях VW.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148375
 
 
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