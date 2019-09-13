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 В Днепре чиновники присвоили почти 30 миллионов во время ремонта нового моста

Оперативники Управления защиты экономики Днепропетровщины совместно с прокуратурой области разоблачили преступную схему хищения бюджетных средств города Днепр.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передает БизнесЦензор.

Полицейские установили, что лица в составе организованной преступной группы занимались хищением выделенных на капитальный ремонт автодорожного моста №2 в городе Днепр путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.

Должностные лица Днепровского городского совета, вступив в преступный сговор с должностными лицами компании-подрядчика, заключили договоры подряда на общую сумму 375 млн грн.

Во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений. Подрядчик использовал для работ бетон ниже указанного в проектной документации класса прочности. Данный факт подтверждается протоколом испытания на прочность бетона и выводами экспертизы. Также установлены металлоконструкции, которые не соответствуют проекту, и завышена стоимость строительных материалов.

13 сентября был проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета, офисных помещениях субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов дела.

Семерым фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148374
 
 
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Мост? Не смешите людей. Вы лучше найдите хоть одну ямку, которую заасфальтировали без отката. )))
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