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 Франция собирается заблокировать использование криптовалюты Facebook в Европе

Министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил, что использование криптовалюты Libra, которую собирается запустить Facebook, не может быть разрешено в Европе. Это связано с опасениями по поводу сохранения суверенитета, системных финансовых рисков, а также риска злоупотребления со стороны игрока, доминирующего на рынке.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Все эти опасения в отношении Libra серьезны. Поэтому я хочу сказать с достаточной ясностью: в этих условиях мы не можем допустить развитие Libra на европейской почве", - заявил Ле Мер на встрече ОЭСР в Париже.

При этом министр экономики не пояснил, что именно Франция собирается сделать, чтобы не допустить использование Libra в ЕС.

Криптовалюта Facebook и ранее сталкивалась с противодействием со стороны властей разных стран. Так, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею Facebook, заявив, что если она хочет "стать банком", то она должна получить банковскую лицензию и руководствоваться регуляторными правилами для банков. Сообщалось также, что возможное влияние криптовалюты на рынок проверяют регуляторы США и ЕС.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148363
 
 
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