 Франция собирается заблокировать использование криптовалюты Facebook в Европе

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Все эти опасения в отношении Libra серьезны. Поэтому я хочу сказать с достаточной ясностью: в этих условиях мы не можем допустить развитие Libra на европейской почве", - заявил Ле Мер на встрече ОЭСР в Париже.

При этом министр экономики не пояснил, что именно Франция собирается сделать, чтобы не допустить использование Libra в ЕС.

Криптовалюта Facebook и ранее сталкивалась с противодействием со стороны властей разных стран. Так, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею Facebook, заявив, что если она хочет "стать банком", то она должна получить банковскую лицензию и руководствоваться регуляторными правилами для банков. Сообщалось также, что возможное влияние криптовалюты на рынок проверяют регуляторы США и ЕС.

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