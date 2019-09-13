[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.71 27.09
 Транспорт
  20  0
Все про:Борисполь (486) поезд (670) Укрзализныця (2385)

 "Укрзализныця" получила 45 миллионов дохода от Kyiv Boryspil Express

За девять месяцев работы экспрессом, курсирующий по маршруту из Киева в аэропорт "Борисполь", воспользовались более 600 тыс. пассажиров.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе акционерного общества "Укрзализныця" в ответ на запрос, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 1 сентября с момента открытия по маршруту Киев-Борисполь перевезено 647,2 тыс. пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

По информации железнодорожного перевозчика, экспресс является прибыльным, и в течение девяти месяцев "Укрзализныця" получила доход от данного рейса в размере 45,1 млн грн.

Запущенный в конце ноября 2018 года экспресс обошелся в 360 млн грн. После запуска, на второй день, произошла первая поломка. Тогда экспресс опоздал в аэропорт почти на полтора часа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148360
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Коломойский Крым пленные Россия США ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх