[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.71 27.09
 Транспорт
  582  0
Все про:испытания (51) Toyota (66) электромобиль (398)

 Toyota испытывает электромобиль на солнечных батареях

Японский промышленно-технологический триумвират - Toyota, Sharp и организация NEDO - при поддержке правительства страны испытывают гибридный автомобиль Prius, оснащенный ультратонкими солнечными панелями, разработанными для снабжения энергией спутников на орбите.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Элементы питания установлены на капоте, крыше, спойлере и заднем стекле машины. Предполагается, что панели позволят заряжать батареи без подключения к сети с помощью розетки и вилки.

Испытания начались в июле, и теперь можно сделать некоторые выводы. Заряда в хороший солнечный день, как в движении, так и на парковке, хватает на 56 километров.

Среднестатистический водитель в США проезжает 47 километров в сутки. Это данные Фонда безопасности движения Американской автомобильной ассоциации.

По словам ведущего инженера проекта Сатоси Сизуки, крепеж панелей на изогнутых поверхностях корпуса - лишь одна из сложностей.

"Поскольку солнечные панели разрабатывались для использования в космосе, необходимо добиться их удешевления для коммерческого использования в земных условиях", - сказал Сизуки.

Эффективность зарядки энергетических элементов выросла с 20% у прежних моделей до 34% у новых, но она резко снижается в пасмурную или слишком жаркую погоду. Массовый выпуск автомобилей на солнечных панелях - дело не самого близкого будущего, говорят участники эксперимента.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148359
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Коломойский Крым пленные Россия США ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх