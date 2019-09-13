 Министерство юстиции заинтересовано в развитии независимой системы бесплатной правовой помощи

Обэтом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам конференции KILAC, где украинские и международные эксперты обменивались опытом предоставления бесплатной правовой помощи уязвимым социальным группам населения и дискутировали, какие изменения должны произойти в системе правосудия, передает БизнесЦензор.

"Министерство юстиции заинтересовано в развитии независимой системы БПП. В частности, через создание наблюдательного совета. Это нужно не только потому, что мы идем путем евроинтеграции. Нам важно, чтобы безвозмездная правовая помощь работала как самостоятельный механизм, который больше сотрудничает с местным самоуправлением и развивается через менторство экспертов", - отметила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

Отдельный акцент во время работы конференции был сделан на вопросах комплексного и мультидисциплинарного подхода, сочетании услуг правового и неправового помощи, развития восстановительного правосудия и медиации, внедрении гендерных подходов и противодействия гендерно-обусловленном насилию, адвокации доступа к правосудию для уязвимых групп.

"Сегодня каждый из украинцев получил право на бесплатную правовую помощь, в том числе в самых маленьких, самых отдаленных населенных пунктах. Однако мы решили не останавливаться на достижениях - предоставлении бесплатной первичной и вторичной правовой помощи и правопросвещении - и начали изучать правовые потребности общин, вводить восстановительные практики, предоставлять холицистические услуги, которые выходят за пределы классической системы БПП", - отметил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк.

Итогами конференции стали рекомендации по дальнейшему развитию системы бесплатной правовой помощи Украины, чтобы и в дальнейшем ежедневно сотни украинцев и украинок получали необходимые им правовые услуги.

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