Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, нередко пользователи кооперируются, чтобы купить семейную подписку на тот или другой сервис и получать услуги по более низкой цене по сравнению с индивидуальной подпиской. Подобная практика распространена по всему миру и не ограничена конкретным сервисом.

Поэтому музыкальный сервис Spotify, которым при желании можно пользоваться и в Украине, начал принимать защитные меры. Шведский музыкальный сервис обновил условия пользовательского соглашения, чтобы покончить с подобного рода злоупотреблениями.

Новым пользователям семейной подписки потребуется подтвердить свой адрес через Google Maps. Кроме того, периодически сервис будет проводить проверки с целью подтверждения места проживания пользователей, оформивших себе семейный план. Если пользователь не пройдет проверку, то администрация Spotify вправе приостановить или отключить семейную подписку. С какой частотой будут проводиться проверки, в компании не уточнили.

Новые правила были приняты в августе, 19 августа они вступили в силу в Ирландии, а 5 сентября - в США.

Spotify обещает обеспечить должную защиту данных о местоположении пользователей и не будет передавать их третьим лицам (например, рекламодателям).

"После проверки домашнего адреса члена семьи мы не храним данные о его местонахождении и не отслеживаем передвижения", - уверяют в компании.

В США семейная подписка, на которую можно подключить до шести пользователей, стоит $15 в месяц, а индивидуальная - $10. В прошлом году Billboard сообщал, что почти половина аккаунтов Spotify пользуются семейной подпиской.

Отмечается также, что это уже вторая такая попытка Spotify навести порядок с семейными планами. В 2018 году сервис заявил, что начнет проверять точные координаты, но затем прекратил тестирование системы из-за проблем, связанных с конфиденциальностью.Spotify начнет запрашивать у пользователей семейной подписки подтверждение места проживания.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram