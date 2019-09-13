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 Мининфраструктуры объявляет отбор производителя эскалаторов для вокзала в Киеве

Министерство инфраструктуры Украины объявляет отбор производителя эскалаторов для вестибюля вокзала станции "Киев-Пассажирский".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Не знаю как у вас, а у меня при упоминании вокзала станции "Киев-Пассажирский" сразу приходит на ум неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около 100 тыс. граждан, а бесконечные профилактики вызывали только жалобы. Пришло время решительных изменений. Объявляем отбор производителя эскалаторов для вестибюля вокзала. Это будет финансовый лизинг. Каждый из производителей может предложить условия финансового лизинга, - написал Криклий.

Все предложения от производителей будут оценены, исходя из следующих критериев:

цена предложения и наличие финансовых инструментов инвестирования;

  • дизайн-проект;
  • энергоэффективность.

"И хотя это еще не гиперлуп, но ехать будет", - отметил Криклий.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148351
 
 
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Кто больше отвалит Витальону , тот и победит в конкурсе . виталий Кличко . ты не перепутай , не эксковатор а эскалатор
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