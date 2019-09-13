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 Киев до конца года планирует заменить около 20 тысяч старых уличных светильников. ВИДЕО

В этом году в Киеве планируют заменить на LED около 20 тыс. светильников.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

"Мы продолжаем делать Киев еще красивее и комфортнее. В частности, заботимся о том, чтобы столица была освещенной и безопасной. Продолжаются работы по замене старого освещения на новые энергоэффективные LED-светильники на улицах, магистралях, бульварах и мостах, придомовых территориях, в парках и скверах города. Этими днями, в частности, устанавливают новое освещение на Отрадном проспекте", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, также продолжаются работы по замене светильников на новые LED на проспектах Победы и Гагарина, Харьковском шоссе, на развязках возле метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич". На улицах Макеевской, Теодора Драйзера, Гната Юры, Драгоманова и других.

Только в 2019 году уже обустроили современное и энергоэффективное LED-освещение на 30 улицах столицы. В планах – до конца года заменить светильники также в Мариинском парке, парке "Городской сад", в Пуще-Водице, на аллее Героев Крут и аллеи бульвара Дружбы Народов.

"Всего в этом году планируем заменить на LED около 20 тыс. светильников. За два предыдущих года заменили более 12 тыс. светильников. Важно, что LED-светильники – это не только современное яркое освещение, но и в дальнейшем – значительная экономия для городского бюджета. Новое освещение позволяет сэкономить около 30-40% на потреблении электроэнергии. Кстати, на затратах электроэнергии в прошлом году мы сэкономили почти 11 миллионов гривен", – подчеркнул Кличко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148350
 
 
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