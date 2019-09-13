 Украина уже собрала 40,4 миллиона тонн зерна

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 40,4 млн тонн зерна при средней урожайности 39,4 ц/га, в том числе намолочено:

ранних зерновых и зернобобовых культур – 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу;

кукурузы – 921 тыс. тонн с площади 154 тыс. га, или 3% к прогнозу;

гречки – 31 тыс. тонн с площади 67 тыс. га, или 45% к прогнозу;

проса – 123 тыс. тонн с 64 тыс. га, или 72% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 2,1 млн га, или 36%, и собрано 4,5 млн тонн зерна при средней урожайности 21,3 ц/га. Соя обмолочена на площади 379 тыс. га, или 24% к прогнозу, и собрано 823 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,7 ц/га.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимых культур. Так, озимых зерновых посеяно на площади 575 тыс. га, или 8% к прогнозу, из них:

озимой пшеницы – 528 тыс. га, или 8% к прогнозу;

ржи – 28 тыс. га, или 23% к прогнозу;

озимого ячменя – 19 тыс. га, или 2% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса посеяно 909 тыс. га, или 85% к прогнозу.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram