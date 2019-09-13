 Порты Украины с начала года увеличили грузоперевалку на 19%

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что украинские морские порты увеличивают объемы перевалки грузов. В начале года темпы роста составляли 3,4% (в январе). Но постепенный, хотя уверенный рост позволил по итогам августа выйти почти на 19% прироста. Благодаря этому юбилейную отметку в 100 млн тонн морские порты в этом году преодолели в конце лета. Тогда как в прошлом году на этот показатель удалось выйти только в октябре.

Традиционно более трети перевалки – почти 34 млн тонн – составила перевалка хлебных грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем перевалки хлебных увеличился на 39% (больше, чем на 9,5 млн тонн). Отмечается также значительный прирост транзита зерновых в январе-августе – почти 52%. При этом львиная доля зернового транзита – почти 95% – направляется через порт Рени.

Также почти на треть, или на 32,1%, выросла перевалка руды, которая составила около 23,7 млн тонн. В значительной степени – более, чем на 620 тыс. тонн – выросла обработка химических и минеральных удобрений (сыпучих – на 33,4%, фасованных – на 47%). Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +104 тыс. TEU (+19,7%) за восемь месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По-прежнему основой положительной динамики обработки грузов украинскими портами остается экспорт продукции украинских предприятий за границу. За отчетный период он вырос более чем на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт дал прирост лишь в 8,1% (химические и минеральные удобрения), а транзит сократился на 1,3%.

Среди украинских морских портов лидерами по перевалке являются четыре порта, обеспечившие обработку более 87% всего объема грузов в течение последних восьми месяцев. "Южный" перевалил почти 33,5 млн тонн (+28,4% по сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года). "Николаев" – более 21 млн тонн (+23,8%), "Черноморск" – 16,6 млн тонн (+21,4%), "Одесса" – более 16,2 млн тонн (+17%).

За первые восемь месяцев года морские порты Украины обработали 7761 судов, что на 0,3% или 26 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего судов проработали в Измаильском морском порту (2411), Николаевском (1162) и в порту "Черноморск" (1104). При этом наибольший прирост обработки судов наблюдается в портах "Ольвия" (почти 30%) и "Черноморск" (более 19%).

С начала года услугами водного транспорта в морских портах Украины воспользовалось уже более 478 тыс. человек, что на 169% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 472 тыс. воспользовались внутренними перевозками – в основном круизными и прогулочными маршрутами – в портах "Одесса" и "Усть-Дунайск". Иностранные перевозки составили более 6200 человек в портах "Усть-Дунайск" (круизные речные лайнеры) и "Одесса".

По Днепру за первое полугодие прошли 7219 судов (рейсов), что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако общий объем перевозок грузов наоборот увеличился и составил 6,8 млн тонн, что почти на 1,6 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. В основном это зерновые грузы (объемы которых выросли в 2,2 раза и достигли более 2,8 млн тонн) и строительные грузы (-7,3%, объемом 2,9 млн тонн), а также металлопродукция (+ 33,9%, более 1 млн тонн).

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