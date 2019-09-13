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 "Укртрансгаз" готовит ГТС для работы в реверсном режиме

"Укртрансгаз" продолжает капитальный ремонт КС "Комарно", что расположена в Львовской области и задействована в транспортировке газа через границу Украина-Польша. Модернизация станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор

Работа станции обеспечит создание дополнительной гарантированной мощности импорта природного газа и его поставку потребителям Украины зимой, а также закачку в подземные хранилища газа на хранение в летний период. Проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн кубометров в сутки в аверсном режиме и 18 млн кубометрогв в сутки в реверсном режиме из Польши.

Главная задача капитального ремонта на станции заключается в подключении новой технологической участка трубопровода-перемычки длиной в 420 м, что позволит выполнять реверс на магистральном газопроводе "Комарно-Госграница Ду700". Сейчас ход выполнения ремонтных работ на объекте составляет около 50%. Завершить ремонт планируется до конца октября 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148326
 
 
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