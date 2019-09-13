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 OPAL ограничит использование мощностей газопровода с завтрашнего утра

Оператор газопровода OPAL - OPAL Gastransport GmbH - с начала газовых суток 14 сентября (6:00 по времени Берлина) ограничит использование мощностей газопровода.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Речь идет о 15,86 млн кВт-ч в час, что равно 36,8 млн кубометров в сутки, или 12,3 млрд кубометров в годовом исчислении.

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из-под регулирования нормами ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. В 2016 году ЕК согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали польская PGNiG и правительство республики. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Вслед за решением суда Федеральное сетевое агентство Германии запретило "Газпрому" использовать дополнительно забронированные мощности OPAL, а компании - продавать их в будущем. Соответственно, не может быть проведен, в частности, аукцион на транспортные мощности на октябрь, намеченный на 16 сентября.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148321
 
 
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