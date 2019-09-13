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 Металлургические предприятия Украины с начала года нарастили потребление газа на 2%

Металлургические предприятия Украины в январе-августе 2019 года увеличили потребление природного газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,260 млрд кубометров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информационную справку объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в августе объем потребленного газа составил 150 млн кубометров, что на 32% ниже предыдущего месяца (220 млн кубометров).

Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-августе текущего года составило около 7,73 млрд кВт-ч (98% относительно января-августа прошлого года). При этом в августе потреблено около 980 млн кВт-ч, что на 3% больше июля 2019 года.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2018 году снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд кубометров.

Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148309
 
 
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