 "Укрзализныця" закупит дроны для предотвращения краж на объектах

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на портал госзакупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

При помощи беспилотников "Укрзализныця" будет наблюдать за объектами, контролировать работу сотрудников, предотвращать кражи железнодорожного имущества. Также дроны будут использоваться для оценки состояния инфраструктуры и подвижного состава или хода текущих и ремонтных работ.

Габариты беспилотников не должны превышать 120х35х30 см для облегчения их доставки к месту работы. Также дроны должны быть оснащены парашютами на случай аварийной посадки и быть простыми в эксплуатации и не требовать длительного обучения персонала или специальных инструментов.

Согласно условиям аукциона, который состоится 30 сентября цена двух беспилотников составит 2 млн грн, а поставка победитель конкурса должен произвести не позже 31 декабря 2019 года.

15 августа "Укрзализныця" заявила об отклонении от графика 20 поездов из-за краж в Днепропетровской области. Убыток компании от воровства и повреждения средств безопасности, сигнализации и связи за семь месяцев оценили в 11,4 млн грн.

"Укрзализныця" и представители отечественной IT-сферы разрабатывают проект UZ Air Guard, целью которого является осуществление контроля над инфраструктурой с помощью дронов. Проект предусматривает оснащение видеонаблюдением с воздуха 68 полигонов.

Кроме того, в рамках пилотного проекта "Укрзализныци" по борьбе с кражами на железной дороге, бойцы спецподразделения вооруженной охраны Одесской магистрали получили автомобили повышенной проходимости, оснащенные специальным оборудованием. В комплекты экипировки также вошли квадрокоптеры.

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