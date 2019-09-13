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 Рада приняла за основу законопроект об открытии космоса для частных компаний

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины", разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента 13 сентября 283 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также будет способствовать к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

В настоящее время в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, могут осуществлять только госкомпании.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148300
 
 
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