 Рада приняла за основу законопроект об открытии космоса для частных компаний

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента 13 сентября 283 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также будет способствовать к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

В настоящее время в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, могут осуществлять только госкомпании.

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