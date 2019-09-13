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 Украина с начала года увеличила производство мяса на 6,5%, – Госстат

За восемь месяцев 2019 года произведено 2,15 млн тонн мяса (в живом весе), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом говорится в информации Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Производство молока в Украине в январе-августе 2019 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6,74 млн тонн.

Производство яиц за этот период увеличилось на 5,2% – до 11,64 млрд штук.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом – до 10,099 млн тонн. Производство яиц в 2018 году выросло на 4,1% – до 16,137 млрд штук, мяса (в живом весе) – на 1%, до 3,301 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148294
 
 
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