 Почти 3 тысячи жителей Киевской области приобрели газ на зиму по летним ценам

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Акция "Твоя энергонезависимость" продлится только до 25 сентября.

Только в течение первых двух недель акции предложением воспользовались 2 990 жителей Киевской области, которые приобрели на отопительный период почти 4,5 млн кубометров газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" уверяют, что акция "Твоя энергонезависимость без ограничений" позволит потребителям экономить до 25% стоимости газа в отопительный период. Сейчас цена на газ для населения самая низкая с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой возрастают параллельно с увеличением спроса на топливо.

С начала этой недели круг участников акции расширили. Теперь принять участие в акции "Твоя энергонезависимость без ограничений" может любой потребитель газа. Купить запас газа по акционной цене могут даже те, кто имеет долги за потребленные энергоносители. Ведь благодаря последующей экономии такие потребители смогут погашать уже накопленную задолженность за газ.

Оформить и оплатить покупку можно онлайн - в "Личном кабинете" на 104.ua или в Центрах обслуживания клиентов. При себе нужно иметь паспорт, последние показания счетчика газа, и полностью оплатить приобретенный запас газа.

Чтобы потребителю было проще определиться с нужным резервом газа на зиму, специалисты "Киевоблгаза" предоставляют клиентам информацию об объемах потребления газа в предыдущие отопительные периоды. Также клиенты могут самостоятельно рассчитать нужные объемы на отопительный период онлайн в "Личном кабинете" с помощью специально созданного калькулятора.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость без ограничений", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, что действует на то время. Тем потребителям, кто до 1 апреля 2020 года не использует весь купленный газ, остаток денежных средств будет зачислен на лицевой счет. Эти средства можно будет использовать для расчетов за газ в последующие месяцы или вернуть по заявлению.

Сейчас запас газа можно купить по летней цене - 5 995,53 грн за тысячу кубометров. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Максимальный объем закупки газа на одно домохозяйство составляет 25 тыс. кубометров.

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