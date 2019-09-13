 Экспорт украинской агропродукции в Евросоюз вырос на 34,3%

Об этом сообщила ранее исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Трофимцевой, в основном экспортировали зерновые – $1,8 млрд, масло – $921,9 млн, семена масличных – $385,4 млн, жмых и другие отходы пищевой промышленности – $345,5 млн, мясо птицы – $117,3 млн, плоды, орехи, цедру – $78,6 млн.

Кроме того, мы экспортировали в страны ЕС: сахаристые кондитерские изделия – $28,7 млн, продукты переработки овощей, плодов – $25,7 млн, казеины, альбумины – $20,7, соки – $18,6 млн, соль – $16,1 млн, сахар – почти $13 млн.

Крупнейшими торговыми партнерами Украины среди стран ЕС являются Нидерланды – 18%, Испания – 13,5%, Польша – 13,4%, Германия – 11,1%, Италия – 10,6%.

Также Трофимцева сообщила, что по состоянию на 2 сентября Украина на 100% выбрала тарифные импортные квоты ЕС на мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, кукурузу и пшеницу. На сливочное масло квота использована на 48%, а на продукты из переработанного молока – на 33.3%.

Будет интересный и непростой новый этап наших отношений с ЕС, учитывая назначение в ЕК. Но, я уверена, что ЕС есть и будет оставаться для нас стратегическим и сверхважным экономическим партнером, в том числе, в сфере АПК.

Украинский аграрный экспорт в страны ЕС по результатам 2018 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $6,3 млрд. Импорт товаров АПК из стран ЕС вырос на 18% и составил $2,7 млрд.

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