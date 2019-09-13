 Верховный суд разрешил Коломойскому продать "Проминвестбанк"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

9 сентября Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе российской госкорпорации ВЭБ (Внешэкономбанк; владелец Проминвестбанка) на постановление Киевского апелляционного суда, которым был отменено судебный запрет Государственной исполнительной службе совершать любой действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка".

Запрет был отменен по иску связанной с Игорем Коломойским ООО "Телерадиокомпания "Жиса".

ВЭБ просил Верховный Суд приостановить действие постановления Киевского апелляционного суда, однако суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство.

Решение было принято, поскольку российская госкорпорация не привела "достаточно обоснованных доводов, по которым суд кассационной инстанции может приостановить действие оспариваемого решения".

Как сообщал БизнесЦензор, 27 августа Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (связано с Игорем Коломойским) и отменил постановление Печерского райсуда. Киева от 24 июля, которым было удовлетворено заявление российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" (владелец "Проминвестбанка") и в рамках обеспечения иска запрещалось Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" и запрещалось бирже "ПФТС" совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона с продажи акций банка.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции фактически приостановил выполнение решения Арбитражного суда (Гаага, Нидерланды) от 2 мая 2018 года, разрешение на выполнение которого было предоставлено постановлением Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2019 года и постановлением Верховного Суда от 25 января 2019 года, "что противоречит принципу обязательности исполнения решения суда, вступившего в законную силу".

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Как сообщалось, на 28 августа на фондовой бирже ПФТС уже был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" (ПИБ), не он не состоялся из-за отсутствия поданных заявок от покупателей.

Вместе с этим российская корпорация ВЭБ.РФ заявила, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения спора между ВЭБом и Украиной в отношении "Проминвестбанка" запретил Украине продавать акции ПИБа.

Напомним, Государственная исполнительная служба (ГИС)выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний.

Ранее интерес к покупке активов проявило несколько компаний – ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство", связанные с инвесткомпанией Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

В июне Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций "Проминвестбанка" киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и "Сбербанка" во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы "Приватбанка" Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.