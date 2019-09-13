 Госбюро расследований проводит обыск в банке Порошенко

Об этом со ссылкой на Украинскую правду сообщает БизнесЦензор.

"Действительно следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском", - сообщила пресс-секретаря ГБР Анжелика Иванова.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Порошенко сегодня был на допросе в ГБР.

Он считает, что его допрос связан с обысками у экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Вчера Гонтарева сообщила, что правоохранители проводят обыски по месту ее прописки в Киеве. Сама Гонтарева сейчас находится за границей.

"Я связываю сегодняшние события с обысками у бывшей главы Нацбанка госпожи Гонтаревой, сожжением машины, давлением на ее семью", - сказал Порошенко в пятницу журналистам после допроса в ГБР.

Он вновь подчеркнул, что считает политически мотивированным дело. "Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий... Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят".

Также Порошенко сообщил, что в ходе следственных действий ему "задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе".

Кроме того, он выразил негодование тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировать уголовное производство о якобы неправомерных действиях Порошенко и экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина при подписании Минских соглашений.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.