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 "Новая почта" запустила авиадоставку посылок из Львова в Днепр

Компания "Новая почта" запустила авиарейс Львов – Днепр для перевозки посылок весом не более 1 кг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает БизнесЦензор.

"С 9 сентября Новая почта запустила ежедневный ночной авиарейс Львов-Днепр-Львов", - сообщает компания.

По данным Новой почты, каждую ночь таким образом будет перевозиться более 10 тысяч посылок весом до 1 кг. "Только представьте, вы утром в Днепре получите отправления, которое еще вчера было во Львове", - сообщает компания.

Новая почта сообщает, что доставка авиатранспортом не будет стоить клиентам дополнительных оплат.

Как сообщал БизнесЦензор, "Новая почта" в тестовом режиме начала доставлять посылки между Киевом и Львовом авиатранспортом. Компания планирует запустить такие поставки также в Харьков и Одесу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148252
 
 
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