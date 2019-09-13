 "Новая почта" запустила авиадоставку посылок из Львова в Днепр

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает БизнесЦензор.

"С 9 сентября Новая почта запустила ежедневный ночной авиарейс Львов-Днепр-Львов", - сообщает компания.

По данным Новой почты, каждую ночь таким образом будет перевозиться более 10 тысяч посылок весом до 1 кг. "Только представьте, вы утром в Днепре получите отправления, которое еще вчера было во Львове", - сообщает компания.

Новая почта сообщает, что доставка авиатранспортом не будет стоить клиентам дополнительных оплат.

Как сообщал БизнесЦензор, "Новая почта" в тестовом режиме начала доставлять посылки между Киевом и Львовом авиатранспортом. Компания планирует запустить такие поставки также в Харьков и Одесу.