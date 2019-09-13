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 Китай возобновит закупки свинины и сои в США

Правительство Китая решило возобновить импорт ограниченного количества соя-бобов, свинины и других сельхозтоваров из США и отменить для них дополнительные пошлины в надежде на ответные шаги Вашингтона, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Объем закупок ведомство не уточнило.

"Есть надежда, что США ответят взаимностью на жест доброй воли со стороны Китая, приняв реальные меры", - написал редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР.

Решение было принято на волне потепления в торговых отношениях между двумя странами в преддверии визита китайской делегации в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по торговому соглашению.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР по просьбе главы государства Си Цзиньпина.

12 сентября Bloomberg сообщил, ссылаясь на источники, что советники Трампа обдумывают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность, сказали собеседники агентства.

В начале недели власти КНР обнародовали список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но сельхозтоваров в нем не было.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148249
 
 
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