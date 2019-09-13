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Все про:США (2355) экспорт (1498) соя (11) рапс (6)

 США снизили прогноз экспорта украинского рапса и соевого шрота

Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз экспорта рапса из Украины в 2019/20 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) на 0,1 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом - до 2,7 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сентябрьскому отчету, прогноз экспорта украинского соевого шрота уменьшен на 0,2 млн тонн – до 0,7 млн тонн в связи с более сильным внутренним спросом.

В целом прогноз экспорта основных масличных из Украины в сентябре снижен на 0,1 млн тонн по сравнению с прогнозом в августе - до 4,75 млн тонн, экспорта шрота – на 0,2 млн тонн, до 5,8 млн тонн, в то же время прогноз экспорта растительного масла остался на уровне 6,3 млн тонн, переработки масличных - на уровне 17,15 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия, Украина в 2018 году собрала 13,7 млн тонн подсолнечника, сои - 4,4 млн тонн, рапса - 2,6 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148245
 
 
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