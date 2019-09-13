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 Рада поддержала расширение подлежащих приватизации государственных объектов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 1054-1 о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Законопроект 1054-1 предлагает отменить перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Это более тысячи объектов. Закон о приватизации содержит критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации по функциональному признаку. Это автодороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это значит, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы", – сказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект в парламенте.

К критериям, которыми определяются не подлежащие приватизации госпредприятия, также предлагается добавить объекты спортивной инфраструктуры, предприятия по ремонту оружия, свидетельствует текст законопроекта.

Документ также устанавливает, что объекты права госсобственности на временно оккупированных территориях также не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного порядка на этих территориях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148240
 
 
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