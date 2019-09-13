[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Зеленский обсудил с Коломойским коммунальные тарифы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с бизнесменом Игорем Коломойским и обсуждения вопросов энергетической сферы речь шла о том, как облегчить жизнь украинцам в вопросе коммунальных тарифов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Все должны жить по правилам. Монополии не будет", - сказал он журналистам в пятницу после своего выступления на Форуме YES, комментируя всю встречу с бизнесменом.

Отвечая на вопрос, касается ли это и Коломойского, Зеленский сказал: "Для всех. В том числе, для господина Коломойского. И действительно чтобы он способствовал, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", снижались".

"Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок. И наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать всё, чтобы для наших людей было дешевле", - добавил он.

Президент Зеленский уверен, что Коломойский его услышал: "Уверен. Мы увидим результат".

Как сообщалось, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148238
 
 
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Нашёл фигуру нужного для себя формата, чтобы «обсудить коммунальные тарифы». Может кто-нибудь верит в сказку, что бородатая мартышка платит коммунальные тарифы из своего кармана? Какой-то идиотизм - вместо того, чтобы обсудить этот вопрос с народом который тянет это ярмо, Зеленский базарит с тем, кто наживается на этих тарифах. Пердец полный - ждём повышения грядущего.
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дело в другом: шмаркля обратился к тому, кто все эти годы грабил украинцев по тарифам...
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непонятно, что же он все таки хочет - "рыночные тарифы" или "чтоб всетаки для наших людей было дешевле"?
Тут как бы или рынок, или халява для плебса.
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Судя из того, с кем говорил Зеленский, понятным становиться КТО нас обдирал до сих пор...Ну так я вижу это...
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Бред какой-то:с Коломойским обсуждал тарифы.Кому втирают и на уши лапшу вешают
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Чечетов в аду празднует чистоту игры. Злые безликие европейские партнеры и два добрых иудея.
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Евреи и "примкнувший к ним Богдан" решали не вопросы реальной оплаты труда, повышения производительности труда и развития экономики, а способы как "снизить цену" на комуналку при сохранении нищенских зарплат, сырьевой экономики и повышения налогов во всех остальных сферах. Вот акцыз на табак в несколько раз решили повысить и пачка сигарет станет стоить от 82 гривен за вонючую "Приму"... Ничего другого кроме "схематоза" евреи Украины создать не в состоянии. Они интеллектуально бесплодны как аравийская пустыня! Те кто мог творить, думать и создавать давно покинули Украину. А эти члены ОПГ и клоуны могут только воровать и мелочь из одного кармана в другой перекладывать...
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А всем приверженцам порошенко традиционно все не так.
Не знаю, як, но не так.
А баба Яга всегда против.
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