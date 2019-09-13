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 Уставный капитал Госмолодежьжилья увеличен до 360 миллионов

Министерство развития общин и территорий приказом увеличило уставный капитал государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Госмолодежьжилья) на 29 млн грн – до 360 млн 355 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря принятому решению будет увеличено количество выданных кредитов на приобретение собственного жилья молодым семьям, участникам АТО и внутренне перемещенным лицам", - сообщает Госмолодежьжилья.

По состоянию на 13 сентября на приобретение жилья гражданам выдано более 1 тыс. кредитов за счет средств уставного капитала Госмолодежьжилья, в том числе 74 – семьям участников АТО и ВПО.

Как сообщалось, правительство внесло изменения в устав Госмолодежьжилья, определив органом его управления Минразвития общин и территорий (ранее – Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ).

По итогам 2018 года Госмолодежьжилье в рамках реализуемых жилищных программ заключило 751 договор на приобретение жилья, что на 24% выше показателя 2017 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148235
 
 
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