 Нацкомиссия несколько лет не пересматривала зарплату для харьковских газовиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгоргаза" сообщает БизнесЦензор.

"С начала 2019 года из компании уволилось уже 129 человек. На сегодняшний день недокомплектация кадрами составляет 38%. Это следствие игнорирования НКРЭКУ обязанности устанавливать экономически-обоснованный тариф на распределение для АО "Харьковгоргаз", - сообщает компания.

Негативная тенденция текучести кадров в газораспределительной компании в Харькове наблюдается уже не первый год. В 2017 году компанию покинули 154 работника, а в 2018 году – 216. На предприятии катастрофически не хватает слесарей, монтеров, электрогазосварщиков, водителей, мастеров, контролеров, метрологов.

Сейчас единственным источником финансирования для АО "Харковгоргаз" является тариф на распределение природного газа, который утверждается НКРЭКУ. Доля расходов на оплату труда персонала в тарифе составляет 35 %. Однако, уже три года Госрегулятор не пересматривал тариф газораспределительной компании, который до сих пор остается на уровне 2016 года.

"Основной проблемой для привлечения персонала уже который год является низкий уровень заработной платы. На сегодняшний день, средняя зарплата работников компании составляет 8 598грн. Низкий уровень заработной платы является причиной отсутствия притока молодых специалистов, что в скором времени может привести к необратимым последствиям, а именно – к невозможности осуществлять основные производственные процессы из-за отсутствия необходимого персонала", - говорит начальник управления по персоналу АО "Харьковгоргаз" Елена Гетманова.

"Требование пересмотреть тариф на распределение это не означает увеличить цену газа. В данном случае речь идет о процентном перераспределении в рамках существующей цены. Из уплаченной стоимости газа потребителем газораспределительная компания получает только 322,92 грн.за 1000 куб.м, что составляет лишь 4%. Даже неоднократные акции протеста газовиков за пересмотр тарифа под зданием Регулятора не принесли никакого результата", - сообщает компания.