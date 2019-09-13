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 Корпоративные отношения, Коррупция
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Все про:Приватбанк (955) Крумханзл (3) Петр Крумханзль (4)

 Правоохранители расследуют наем "Приватбанком" рекрутинговых компаний (исправлено)

Подозрения следователей связаны с наймом ПриватБанком рекрутинговых компаний, говорится в тексте определения суда Жовтневого районного суда города Днепра от 9 сентября 2019 года, на основании которого сотрудники Соборного отделения полиции 11 сентября провели обыск в головном офисе ПриватБанка в Днепре для выемки документов по делу о его консультантах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Не принимая во внимание то, что в структуре этого банка есть подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "ПриватБанк", 20 апреля 2018 года между АО КБ "ПриватБанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компании" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения", - указывается в материалах суда.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее агентство Интерфакс-Украина сообщило, что следователи подозревают главу правления ПриватБанка Петра Крумханзла и финансового директора Анну Самарину в превышении полномочий в виде растраты чужого имущества в крупных размерах. Позже агентство попросило исправить эту новость.

Как сообщалось, группа лиц при поддержке спецназа полиции в полдень 11 сентября прибыла в головной офис ПриватБанка в Днепре, основывая свои действия определением Жовтневого районного суда Днепра.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", - указано в сообщении банка.

ПриватБанк 26 июля этого года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 годов от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - отметили в ПриватБанке.

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, чтоПриватБанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно ПриватБанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

Банк призвал руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148219
 
 
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 Топ комментарии
 
"Банк призвал руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд." так поэтому и изъяли документы что в в судах Украины, США, Великобритании и Кипра коломойша вышел сухим из воды. Главный девиз власти грабь награбленое, и лохторату нравится он аплодирует, что то такое было уже в истории в 1917г., но как известно история ничему не учит...
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Да. Началось.Приватбанк, Криворожсталь, два комбината в Мариуполе. Ну и что дальше? Новости читать уже бессмысленно. Уже все известно наперед.Времена Кучмы ими Януковича покажутся вегетарианскими.
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Как не Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Александра Дубилета???? Т,е, эти люди святые??? Т,е, расследовать нужно "преступления" Порошенко и Яценюка, а не Януковича, Азирова, Портнова? Т,е, расследовать деятельность Супрун, а не Богатыревой????
Ну да это я так понимаю, новый стиль и новые лица!!!
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"Банк призвал руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд." так поэтому и изъяли документы что в в судах Украины, США, Великобритании и Кипра коломойша вышел сухим из воды. Главный девиз власти грабь награбленое, и лохторату нравится он аплодирует, что то такое было уже в истории в 1917г., но как известно история ничему не учит...
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Да. Началось.Приватбанк, Криворожсталь, два комбината в Мариуполе. Ну и что дальше? Новости читать уже бессмысленно. Уже все известно наперед.Времена Кучмы ими Януковича покажутся вегетарианскими.
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Как не Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Александра Дубилета???? Т,е, эти люди святые??? Т,е, расследовать нужно "преступления" Порошенко и Яценюка, а не Януковича, Азирова, Портнова? Т,е, расследовать деятельность Супрун, а не Богатыревой????
Ну да это я так понимаю, новый стиль и новые лица!!!
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Если будет попытка вернуть банк Коломойским или деньги , то все станет понятным без лишних слов...-КТО и ЗАЧЕм пришел к власти...
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Понятным станет! А вот концом Зеленского станет? И веры лохолектората в "новые Зе лица Коломойского"!!!!
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Кое кто пишет, что это может стать концом Зеленского. Не вижу механизма, как это может стать концом Зеленского. Для конца нужно поднимать протесты, но кто будет их поднимать? Многие заметили, что практически все активисты едят с лопаты у Коломойского.
Кроме того с лопаты у Коломойского едят явное большинство политологов, аналитиков, политтехнологов, журналистов. Они будут промывать людям мозги от мыслей невыгодных Коломойскому и его ставленнику Зеленскому.
То есть как минимум 5 лет во власти с дерибаном Коломойскому с Зеленским обеспечено. За это время они ой как много успеют для себя за счет народа и во вред народу.
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Еще добавлю, что всем надо понять, что выборы раз в 5 лет годится только для стран с стабильной демократией. Для Украины необходимо выборы в парламент каждый год, а выборы президента раз в 2 года. Чтобы народ не был вынужден терпеть 5 лет дорвавшихся до власти наглых ворюг.
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И еще добавлю. Только так мы можем быстро прогрессировать.
Кроме того очень желателен закон, чтобы Парламент мог легко - простым большинством отправлять президента в отставку. Не только если он доказанный предатель, но если он по мнению большинства парламента неэффективный. Но в таком случае при последующих внеочередных выборах он имеет право принимать в них участие. Никто ему не будет мешать быть избранным снова.
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Это просто звиздец! Если есть свои юристы, то нельзя на конкретные сложные дела нанимать сторонних?!!! Более убедительных поводов не нашли, чтобы маски шоу устроить?
Круче, чем в Раше! Верной дорогой идете, товарищи!
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