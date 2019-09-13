 США повысили прогноз экспорта украинского ячменя

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сентябрьскому отчету, прогноз по производству украинской пшеницы уменьшен на 0,5 млн тонн - до 28,7 тыс. тонн, прогноз по экспорту этой культуры остался на уровне 19,5 млн тонн.

USDA в сентябре снизил прогноз по производству кукурузе в Украине на 0,5 млн тонн – до 36 млн тонн, прогноз по экспорту кукурузы остался на уровне 30 млн тонн.

В целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 МГ по Украине в сентябре понижен до 74,9 млн тонн (-0,45 млн тонн к прогнозу в августе), экспорта увеличен до 54,44 млн тонн (+0,4 млн тонн).

Как сообщалось со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Минагропрод прогнозирует в текущем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн (из них пшеницы - 27,8 млн тонн) против 70,1 млн тонн в 2018 году.