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 Regal Новинского сократила чистую прибыль почти в 4 раза

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль в 3,9 раза – до $9,887 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Regal на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу, выручка компании за отчетный период выросла на 26,9% – до $31,273 млн.

Как сообщал БизнесЦензор, Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-Холдинг" украинского депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Regal Petroleum plc с активами в Украине завершила 2017 год с чистой прибылью $2,29 млн, тогда как по итогам 2016 года ее чистый убыток составил $1,26 млн.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского (MEX-GOL) и Свиридовского (SV) газоконденсатных месторождений в Полтавской области.

Контрольный пакет Regal в размере 54% принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148215
 
 
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