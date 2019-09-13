 Regal Новинского сократила чистую прибыль почти в 4 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Regal на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу, выручка компании за отчетный период выросла на 26,9% – до $31,273 млн.

Как сообщал БизнесЦензор, Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-Холдинг" украинского депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Regal Petroleum plc с активами в Украине завершила 2017 год с чистой прибылью $2,29 млн, тогда как по итогам 2016 года ее чистый убыток составил $1,26 млн.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского (MEX-GOL) и Свиридовского (SV) газоконденсатных месторождений в Полтавской области.

Контрольный пакет Regal в размере 54% принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.