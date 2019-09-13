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 Глава АМКУ Терентьев сохранит свою должность, – Зеленский

Нынешний глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, сохранит эту должность, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на 16 конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что монополия, рейдерство и контрабанда должны стать словами архаизмами в Украине.

С момента президентских выборов Зеленский сменил четырех госуполномоченных АМКУ, в том числе назначил на должность первого замглавы комитета доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета им.Гетьмана Ирину Копайгору.

Еще одна должность госуполномоченного комитета вакантна в связи с назначением Светланы Панатиотиди замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Свои должности госуполномоченных АМКУ сохранили Мария Процишен и Нина Сидоренко, являющаяся также заместителем главы ведомства, которые были назначены на них чуть позже прихода в комитет Терентьева.

Как сообщалось, АМКУ 5 сентября этого года впервые принял решение о принудительном разделении крупной группы компаний – азотного бизнеса Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа за злоупотребление монопольным положением, наложив также штраф в 107 млн грн.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Марию Нижник, Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

31 июля Зеленский назначил государственными уполномоченными Антимонопольного комитета (АМКУ) Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148208
 
 
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