 В Харьковской области потребители могут купить газ на зиму по летней цене

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Харьковгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Впервые у потребителей газа появилась возможность закупить свой персональный резерв газа на зиму. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне. Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала в канун Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц. Максимальный объем закупки газа, при этом, ограничен: 25 тыс. куб.м на одно домовладение. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в любом Центре обслуживания клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт".

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволяет потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут после увеличения спроса на топливо.

Принять участие в акции может каждый потребитель газа Харьковской области. Оформить и оплатить покупку возможно онлайн - в Личном кабинете на сайте 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за приобретенный запас газа. Для того, чтобы легче определиться с необходимым резервом газа на зиму, специалисты ЦОК предоставят своим клиентам информацию про их объемы потребления газа в прошлом отопительном периоде или клиенты смогут самостоятельно рассчитать необходимые объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора. Стоимость газа для создания зимнего запаса потребителем составляет 5995,53 грн. за тыс. м куб. Эта стоимость не учитывает тарифы на распределение и транспортировку газа. Стоимость транспортных услуг по доставке газа потребителю, ежемесячно будет оплачиваться им по отдельному счету.

Использовать газ, приобретенный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если приобретенный резерв газа будет использован до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать в то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств.